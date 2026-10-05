Названы ошибки при оформлении Европротокола, снижающие выплаты в разы

Водители нередко совершают ошибки при оформлении ДТП по Европротоколу в рамках ОСАГО и из-за этого получают пониженные выплаты. Юрист Лев Воропаев в беседе с «Газетой.Ru» перечислил самые распространенные из них.

По его словам, чаще всего автомобилисты слишком доверяют аварийным комиссарам.

«Пострадавший может получить в разы меньше, чем ему положено из-за этого», — отметил Воропаев.

Собеседник издания подчеркнул, что комиссары часто предлагают потерпевшему заключить со страховой компанией соглашение либо подписать договор уступки права требования. В результате человек получает существенно меньшую выплату, чем мог бы, если бы обратился в страховую сам.

Юрист призвал внимательно читать все документы, которые им предлагают подписать. Он отметил, что не все аварийные комиссары действуют недобросовестно, но нужно быть готовым к такому развитию событий.

Воропаев считает, что оформление европротокола через специальное приложение не должно вызвать сложностей у водителей. Это позволяет сэкономить на вызове комиссара.

Кроме того, эксперт привел в качестве частых ошибок превышение часового лимита для Европротокола и оформления бумажного документа вместо совместного с электронным.