В Севастополе в результате ночной атаки БПЛА погиб человек, трое получили ранения

Севастополь подвергся ночной атаке беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, силы ПВО, военные и мобильные огневые группы отразили налет, сбив 26 вражеских дронов, однако атака привела к трагическим последствиям на земле.

К сожалению, в результате атаки погиб мужчина 1981 года рождения. Трагедия произошла во дворе его дома в районе Монастырского шоссе. Глава региона выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Кроме того, медицинская помощь потребовалась трем жителям города. Пожилой мужчина и женщина в садовом товариществе в районе Монастырского шоссе получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения средней степени тяжести. Молодой человек, находившийся во дворе своего дома во время атаки, получил осколочные ранения и самостоятельно обратился в медицинское учреждение. В настоящее время всем пострадавшим оказывается необходимая врачебная помощь.

Спасательная служба Севастополя зафиксировала повреждения гражданской инфраструктуры. В результате падения обломков пострадали 8 частных домов (выбиты оконные стекла, повреждены крыши, стены и заборы), 3 многоквартирных жилых дома, 5 автомобилей (преимущественно в районе Фиолента).