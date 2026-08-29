Семь человек, включая ребенка, пострадали при массированной атаке БПЛА на Ростовскую область

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о последствиях массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию региона в ночь на субботу, 29 августа. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали семь человек, включая несовершеннолетнего.

Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в областном центре. В больницы Ростова-на-Дону доставлены четыре человека: двое взрослых и двое детей. Глава региона уточнил, что один из детей находится в тяжелом состоянии. В настоящее время врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.

В Пролетарском районе города падение обломков сбитых дронов привело к повреждениям двух многоквартирных жилых домов. На месте происшествия уже работают экстренные службы. В целях безопасности жителей проводится эвакуация, для которой развернут временный пункт размещения. На дежурстве находятся бригады скорой помощи, готовые оперативно реагировать на любые обращения.

Пострадавшие есть и за пределами Ростова. В Аксайском районе за медицинской помощью обратились три человека, медики оказывают им поддержку, информация об их состоянии уточняется. В этом же районе обломки БПЛА упали на территорию складских помещений, а также спровоцировали возгорание в лесополосе.

В Багаевском районе ударной волной или осколками повреждено остекление в нескольких частных домах. К счастью, в этом муниципалитете обошлось без жертв и раненых.

Губернатор подчеркнул, что оперативные штабы продолжают работу, и информация о масштабах разрушений уточняется. На всей территории Ростовской области сохраняется режим «беспилотной опасности».