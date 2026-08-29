Логистический центр Ozon в Ростовской области подвергся атаке БПЛА

В ночь на субботу, 29 августа, один из логистических объектов компании Ozon в Ростовской области попал под удар беспилотных летательных аппаратов. Представители компании оперативно прокомментировали инцидент, подтвердив, что благодаря своевременным мерам безопасности удалось избежать человеческих жертв.

В компании отметили, что в результате попадания возникло небольшое возгорание, которое было оперативно локализовано и потушено. Ключевым фактором, предотвратившим трагедию, стала заблаговременная эвакуация всех сотрудников, находившихся на территории объекта. По предварительным данным, среди персонала пострадавших нет.

В связи с повреждением инфраструктуры работа атакованного логистического комплекса временно приостановлена. В настоящее время объект не принимает новые поставки от продавцов. Чтобы минимизировать задержки для клиентов, компания уже перенаправила товары, находящиеся в пути, на другие функционирующие склады своей сети.

Инцидент с логистическим центром произошел на фоне массированной ночной атаки беспилотников на территорию Ростовской области. По данным региональных властей, в результате обстрелов пострадали семь человек, включая ребенка, который в настоящее время находится в тяжелом состоянии.