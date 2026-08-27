Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил факт личных переговоров с главой ЦРУ США Джоном Рэтклиффом во время его визита в Москву. По словам руководителя российского ведомства, прошедшая встреча укладывается в рамки стандартной рабочей практики спецслужб.

Глава СВР уточнил, что регулярные контакты с руководителями разведывательных организаций из различных регионов мира происходят практически еженедельно. Проведение подобных переговоров в очном формате или через интернет является привычной частью профессиональных обязанностей.

Стороны обсудили круг профильных тем, находящихся в прямом ведении ведомств. ТАСС отмечает, что сам факт состоявшегося диалога между представителями высшего руководства спецслужб двух государств не представляет собой экстраординарного события.