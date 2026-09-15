Слюсарь сообщил о последствиях ракетной атаки ВСУ на Таганрог

Украинские военные ночью во вторник нанесли массированный ракетный удар по Таганрогу, повреждения в том числе получил склад Ozon, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
По его словам, пострадали также два многоквартирных и три частных дома.
«По оперативной информации, погибших и пострадавших нет», — уточнил Слюсарь на платформе «Макс».
Кроме того, повреждены склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин, учебное заведение и одно из коммерческих зданий. В результате возникло несколько возгораний, сейчас идет работа по их ликвидации.
Слюсарь добавил, что на данный момент в регионе сняли ракетную опасность. Он пообещал уточнять информацию.