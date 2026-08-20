Полночи Рязанская область находилась под угрозой налёта вражеских беспилотников

Полночи 20 августа в Рязанской области действовал режим опасности налёта беспилотников ВСУ. Соответствующие уведомления поступали жителям региона от РСЧС.

Беспилотную опасность объявили в 02:56. В 04:56 режим опасности продлили. Сигнал «отбой» дали в 06:33.

Напомним, прошлой ночью в Рязанской области сбили 6 украинских БПЛА. Обошлось без пострадавших и разрушений. Беспилотники сбивали и днём, также без последствий для гражданского населения.

Иная ситуация сложилась ночью позавчера. Как сообщал глава региона Павел Малков, тогда удалось перехватит и уничтожить 9 летательных аппаратов. Во время атаки пострадали люди и гражданская инфраструктура. Два человека доставили в больницу, одному из пострадавших госпитализация не потребовалась. Также обломки дронов повредили три жилых дома в Рязанском округе.

Сейчас в Рязанской области режим беспилотной опасности не действует. Тем не менее, напоминаем рязанцам, как вести себя в случае налёта дронов противника:

не подходите к окнам, во время атаки укройтесь в помещении, так как находиться на улице в этот период крайне небезопасно;

во время налёта нужно находиться в помещениях без окон. Дома можно укрыться в кладовой, в ванной комнате или в туалете;

при срабатывании систем оповещения (сирен) не паникуйте и следуйте правилам.

В Рязанской области действует строжайший запрет на съёмку и публикацию полётов дронов, последствий атак и работы ПВО. Выкладывая такие фото и видео в Сеть, вы помогаете врагу корректировать удары. Кроме того, развязываете ему руки в плане осуществления всевозможных информационных вбросов. Опубликованный вами же контент может быть использован для того, чтобы посеять панику среди людей. Ориентируйтесь на официальные источники информации, не реагируйте на фейковую информацию и не распространяйте её.

В случае обнаружения обломков дронов не подходите к ним близко. Ни в коем случае не трогайте их. Отойдите на безопасное расстояние и сообщите о находке по номеру 112.