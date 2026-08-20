ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по промышленным и энергетическим объектам Киева

Вооружённые силы Российской Федерации провели массированный ракетный удар по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры Киева и Киевской области. Об этом сообщает канал Mash.

По предварительным данным, в ходе удара было выпущено минимум 20 ракет различных типов. Значительную часть арсенала составили гиперзвуковые ракеты «Циркон» — около десяти единиц. Также применялись оперативно-тактические комплексы «Искандер» и северокорейские баллистические ракеты.

Сообщается, что порядка 8–10 ракет успешно поразили намеченные цели в самом Киеве и пригородах украинской столицы.

Среди ключевых целей удара — промышленные и военные объекты: цеха авиапредприятия «Антонов» — по имеющимся данным, на предприятии могли осуществляться работы по сборке ракет «Фламинго», складской комплекс в Киевской области, электроподстанция напряжением 330 кВ в Броварах — критически важный объект энергетической инфраструктуры, позиции ПВО Patriot и IRIS-T у аэропорта Борисполь — одни из ключевых элементов противовоздушной обороны Киева.

Один из прилётов пришёлся на Соломенский район Киева, где сосредоточены важные промышленные объекты оборонного значения: Киевский механический завод Минобороны Украины на Винницкой — предприятие оборонно-промышленного комплекса, завод электрооборудования «Элекон», производитель лёгкой авиатехники «Аэрос».