На балконе квартиры в Жулебино нашли пакеты с человеческими останками. Опубликовано фото с места убийства

Пакеты с фрагментами человеческого тела обнаружили на балконе квартиры на Жулебинском бульваре в Москве. На месте происшествия нашли предполагаемые орудия преступления, а работу правоохранителей координирует Кузьминский межрайонный прокурор Михаил Суворов.

Что нашли в квартире

На балконе жилого дома в Жулебино правоохранители обнаружили пакеты с человеческими фрагментами. Кроме того, на месте нашли предметы, которые могут оказаться орудиями преступления.

Ранее сообщалось, что погибшей могла быть женщина. По данным SHOT, в ее убийстве подозревают сожителя, который после произошедшего скрылся.

Предположительно, мужчина мог расчленить тело с помощью кухонного ножа. Сейчас его разыскивают.

Расследование взяла на контроль прокуратура

Кузьминский межрайонный прокурор Михаил Суворов координирует работу правоохранительных органов на месте происшествия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и причастных к преступлению.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Москвы.

Фото: max.ru/moscowproc