Судья. Изображение сгенерировано нейросетью
Происшествия

В Рязани 27-летний мужчина получил 11 лет строгого режима за убийство

Анастасия Мериакри
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Железнодорожный районный суд города Рязани огласил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя областного центра, признанного виновным в убийстве человека. Уголовное дело было рассмотрено с участием коллегии присяжных заседателей.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, трагедия произошла в июне 2025 года. Подсудимый пришёл по месту жительства потерпевшего, где между мужчинами возник конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры обвиняемый причинил хозяину жилища телесные повреждения, от которых тот впоследствии скончался.

Подробности конфликта и характер нанесённых потерпевшему травм в официальном сообщении не раскрываются.

С учётом позиции государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершённого преступления, а также личности подсудимого, суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, ограничения свободы на 1 год.

Приговор в законную силу ещё не вступил.

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