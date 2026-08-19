Фото: соцсети Джастаса Уолкера
Новости России

«Веселый молочник» из США хочет усыновить ребенка в России

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Американский фермер Джастас Уолкер рассказал РИА Новости, что вместе с женой после получения российского гражданства для семьи хотят усыновить ребенка из России.

В октябре 2016-го он и супруга Ребекка купили землю на Алтае, они живут там около десяти лет. Американец прославился после появления на телевидении с заразительным смехом и фразой «Потому что его не будет, вашего итальянского сыра!». У него есть российское гражданство, а родственники имеют вид на жительство.

«Мы бы очень хотели еще ребенка, но Господь не даровал нам его, поэтому мы задумались про усыновление. Но в России для большинства иностранцев усыновление закрыто. Я россиянин, но одному мне, мужчине, не дадут», — пояснил Уолкер.

В том числе по этой причине семья хочет как можно скорее получить российские паспорта. Американец назвал усыновление ребенка своей миссией. При этом на семейном совете его дети поддержали это решение.

Фермер полторы недели назад опубликовал видео, где рассказал, что его семью хотят выдворить из России. МВД опровергло это сообщение и отметило, что правовой статус его родственников урегулирован.

Уолкер рассказал, что на встрече в миграционной службе в Барнауле ему настоятельно порекомендовали оформить российское гражданство на жену и детей.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Мединский рассказал о следах тяжелой раны на останках Дмитрия Донского
Следующая статья
В Рязани прокуратура восстановила права вдовы участника Великой Отечественной войны

Популярные материалы

Происшествия

Атака БПЛА на Рязанскую область 18 августа: что известно

Регион вновь подвергся атаке. Есть пострадавшие, повреждены дома. Оперативная информация.
Армия и СВО

Угроза атаки дронов на Рязань сохраняется, Москва отбивает массированный налёт

Беспилотники ВСУ снова долетели до регионов центральной России, одной из целей была столица.
Общество

Рязанцы слышали громкие звуки, в регионе опасность налёта БПЛА

С полуночи в регионе действует опасность налёта.
Интересное

Ванга, Нострадамус и Кейси сошлись в одном. Россия готовит сенсацию

Три главных пророка говорили о России одно и то же. Она станет буквально оплотом надежды после глобальных катаклизмов.
Новости России

Названа уязвимость британских БПЛА, атаковавших Ярославль и Волгоград

Российская армия может атаковать грузы с новыми британскими дронами...
Темы
Новости России

Мединский рассказал о следах тяжелой раны на останках Дмитрия Донского

На останках князя Дмитрия Донского, которые нашли недавно в...
Новости России

Волгоградский охотник, оштрафованный за стрельбу по БПЛА, раскрыл детали дела

Пенсионер Николай Мухин из Волгоградской области, которого оштрафовали на...
Новости России

Сын Усольцевых рассказал о возможной причине побега семьи за границу

У предпринимателя Сергея Усольцева, пропавшего вместе с семьей в...
Новости России

Туристы обнаружили сокровища древнего моря в Самарской области

Путешественники наткнулись во время экскурсии в Жигулях на известняк...
Новости России

Коц рассказал, чем отличается массированная атака ВСУ на Подмосковье

Украинские военные планируют наносить удары по критической инфраструктуре в...
Новости России

SHOT: погибшим мотоциклистом в центре Москвы оказался крупный банкир

В ДТП с байком в центре Москвы погиб зампред...
Новости России

Военный рассказал, откуда шла массированная атака дронов на Подмосковье

Массированная атака украинских беспилотников на Московскую область с высокой...
Новости России

Умерла «жертва схемы Долиной», которая подожгла квартиру в Москве

Москвичка, которая устроила пожар в проданной по «схеме Долиной»...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье