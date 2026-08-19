«Веселый молочник» из США хочет усыновить ребенка в России

Американский фермер Джастас Уолкер рассказал РИА Новости, что вместе с женой после получения российского гражданства для семьи хотят усыновить ребенка из России.

В октябре 2016-го он и супруга Ребекка купили землю на Алтае, они живут там около десяти лет. Американец прославился после появления на телевидении с заразительным смехом и фразой «Потому что его не будет, вашего итальянского сыра!». У него есть российское гражданство, а родственники имеют вид на жительство.

«Мы бы очень хотели еще ребенка, но Господь не даровал нам его, поэтому мы задумались про усыновление. Но в России для большинства иностранцев усыновление закрыто. Я россиянин, но одному мне, мужчине, не дадут», — пояснил Уолкер.

В том числе по этой причине семья хочет как можно скорее получить российские паспорта. Американец назвал усыновление ребенка своей миссией. При этом на семейном совете его дети поддержали это решение.

Фермер полторы недели назад опубликовал видео, где рассказал, что его семью хотят выдворить из России. МВД опровергло это сообщение и отметило, что правовой статус его родственников урегулирован.

Уолкер рассказал, что на встрече в миграционной службе в Барнауле ему настоятельно порекомендовали оформить российское гражданство на жену и детей.