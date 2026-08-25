20-летний водитель устроил на трассе М-5 под Рязанью смертельное ДТП

Утром 25 августа на трассе М-5 под Рязанью произошло смертельное ДТП. 20-летний парень на автомобиле ГАЗ столкнулся с автомобилем УАЗ.

Как сообщили в Госавтоинспекции Рязанской области, всё случилось в 04:05 на 319-м километре М-5 «Урал» в Шацком округе. Водитель ГАЗ, по предварительной информации, выехал на «встречку».

Пассажир УАЗа от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель получил травмы, ему потребовалась помощь медработников.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются