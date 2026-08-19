В Рязани на регулируемом пешеходном переходе сбили велосипедиста

Вечером 18 августа, около 19:35, у дома № 28 по улице Крупской произошло ДТП с участием внедорожника и велосипедиста.

По предварительным данным, 45-летний водитель из Рыбновского района за рулём Nissan X-Trail совершил наезд на 53-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по регулируемому переходу, не слезая с велосипеда.

Пострадавший житель Спасского района с полученными травмами был оперативно доставлен в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, выясняются все обстоятельства и причины происшествия.