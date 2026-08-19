Более 5 миллионов дополнительно направят в Рязанской области на поддержку сельских медиков

Рязанская область получит дополнительно более 5,4 млн рублей на поддержку сельских фельдшеров и медсестер. Соответствующее решение одобрено Комиссией Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований, сообщил председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

Средства в размере 5 млн 437,5 тыс. рублей пойдут на единовременные компенсационные выплаты десяти медработникам среднего звена, которые трудоустроятся в сельских населенных пунктах и городах с населением до 50 тысяч человек.

«Увеличить выплаты медработникам в малых городах и селах поручил наш Президент В.В. Путин. Это часть большой работы по преодолению кадрового дефицита в отрасли. Только Рязанская область в 2026 году в общей сложности получит на эти цели 32 млн 407,5 тыс. рублей. Наша задача – привлечь специалистов в первичное звено сельского здравоохранения. Решение кадровой проблемы в медицине будет продолжено за счет всех программ развития отрасли и национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», – подчеркнул Андрей Макаров.

Губернатор Рязанской области Павел Малков назвал федеральную поддержку своевременной и востребованной.