Начались съёмки продолжения детектива «ПИН-код»

НТВ объявляет о старте съёмок новых серий остросюжетного детектива «ПИН-код» (16+). В продолжении сериала майора Максим Захаров вместе с коллегами переводят в Москву, где они продолжат бороться с ещё более изворотливыми мошенническими схемами. К своей роли вернётся Алексей Комашко.

После успешного завершения операции по борьбе с мошенниками Захарова (Алексей Комашко) и его коллегу Митаева (Шамиль Мухамедов) переводят в Москву. Им предстоит вместе работать в отделе, основная задача которого – распространять опыт оперативников и помогать людям.

Алексей Комашко: «В продолжении у Максима Захарова начинается новый этап – он вместе с коллегами переводится в Москву и оказывается в совершенно другой рабочей среде. Преступления становятся сложнее, схемы – изобретательнее, а цена ошибки выше. При этом Захаров по-прежнему остаётся человеком действия: для него важно не просто раскрыть дело, а защитить тех, кто может стать жертвой мошенников».

Захарову и его напарникам предстоит столкнуться с ещё более хитрыми преступниками и разоблачить новые аферы. Так, они будут расследовать мошенничество в сфере недвижимости по «схеме Долиной», массовый обман участников СВО и членов их семей и другие махинации.

Шамиль Мухмедов: «У моего героя Артура Митаева в новых сериях очень интересная линия. Он постепенно превращается в матёрого спеца – в прошлом сезоне ему впервые удалось использовать табельное оружие по назначению, а в личной жизни происходит серьёзное драматическое событие, меняющее его мировоззрение. Вообще Митаев всё очень быстро схватывает, ведь Артур упёртый, взрывной и может пойти на пролом. Самое главное, что, несмотря на весь окружающий его ужас, он не теряет интерес к жизни, хотя иногда может показаться иначе».