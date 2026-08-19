Майор ВДВ в отставке из Рязани выиграл в лотерею 5 миллионов

Бывший майор воздушно-десантных войск, отслуживший более 20 лет, Михаил Дмитрик из Рязани купил три билета моментальной лотереи. Один из билетов оказался с выигрышем 5 миллионов рублей. Интересно, что к покупке Михаила Николаевича подтолкнула интуиция.

— В тот день я сказал жене, что поеду по делам. По пути меня что-то подтолкнуло заглянуть в лотерейный киоск, какое-то предчувствие было — вспоминает победитель. — Вернулся домой, а супруга уже уехала на дачу. Я стер защитный слой в билетах и не поверил своим глазам, увидев многомиллионный выигрыш! Дача находится рядом, поэтому я сразу сел на велосипед и отправился к жене рассказать о победе.

Михаилу Николаевичу уже второй раз крупно везет в лотереях. Еще в советские годы он выиграл в лотерею мотоцикл. Часть выигрыша от новой победы мужчина планирует поделить между двумя дочерями, а остальные призовые средства потратить на подарок супруге к ее 80-летию — купить путевку в санаторий.

Михаил Николаевич на пенсии, свободное время проводит с близкими, любит ездить на дачу и ходить на «тихую охоту».

— Самое главное — верить в свою удачу и в победу! Можно купить один билет и выиграть! — говорит Михаил Николаевич.

Отметим, что с 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», являются значимым источником пополнения федерального бюджета РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян