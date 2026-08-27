Названы даты завершения строительства школ и 50-метрового бассейна в Рязани

Во время прямого эфира с жителями региона губернатор Рязанской области Павел Малков 27 августа подробно ответил на вопросы о темпах строительства социальных объектов. Глава региона рассказал, когда планируется ввести в эксплуатацию ключевые образовательные, спортивные и культурные учреждения области.

В настоящее время в регионе одновременно ведется строительство 10 новых образовательных объектов: 7 школ и 3 детских садов.

«Проблем много, но все они решаются в рабочем порядке. Мы достроим все школы, каждая из них для нас важна», — подчеркнул Павел Малков.

Губернатор детализировал сроки сдачи объектов. До конца 2026 года планируется завершить все работы в строящейся школе в городе Касимове. В 2027 году свои двери откроют новые школы в Рязани: в микрорайоне Семчино, в ЖК «Олимпийский», в районе ДПР-7 и 7А, а также обновленная школа №28. В 2027 году также будет достроена школа для одаренных детей, которая возводится в рамках пилотного проекта по личному поручению Президента РФ. В 2028 году запланировано открытие второго корпуса Дядьковской школы.

Отдельное внимание глава региона уделил давно ожидаемому проекту — строительству 50-метрового бассейна в областном центре. Павел Малков напомнил, что важность этого объекта для развития спорта в регионе он ранее подчеркивал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и в ходе встречи с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.

«В настоящее время проект полностью подготовлен, объект находится в списке особых приоритетов и обязательно будет построен», — заверил губернатор.

Также в скором времени в Рязани начнет работу филиал Национального центра «Россия». В его стенах уже оформлена тематическая выставка, посвященная Рязанской области, подготовлены интерактивные стенды, а в расписании значатся концерты и образовательные программы, интересные как детям, так и взрослым.

Параллельно завершается проект комплексного благоустройства большой прилегающей территории. Там появится масштабное современное молодежное пространство, включающее скейт-парк, памп-трек и спортивные площадки.