В Приморье суд отправил в СИЗО 20-летнего жителя Рязанской области, подозреваемого в хищении более 3,3 млн рублей у 68-летнего жителя Спасска-Дальнего. Мужчина, по версии следствия, работал курьером телефонных мошенников. Об этом сообщила прокуратура Приморья.

Вечером 1 сентября молодой человек приехал в Спасск-Дальний, чтобы забрать деньги у жертвы. Его сообщники позвонили местному жителю, отцу погибшего участника СВО, и убедили его передать наличные для перевода на «безопасный счет».

Мужчина поверил мошенникам и отдал курьеру более 3,3 млн рублей. Правоохранители задержали подозреваемого, при нем нашли всю похищенную сумму. Деньги уже вернули владельцу.

Суд избрал для 20-летнего жителя Рязанской области меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье составляет до десяти лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается.