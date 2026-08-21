Режим опасности налёта БПЛА на Рязанскую область отменили, ночью работала ПВО

Спустя два часа в Рязанской области отменили режим опасности налёта вражеских беспилотников. Соответствующие уведомления получили рязанцы от РСЧС.

Утром 21 августа в 06:45 объявили об опасности налёта вражеских беспилотников на регион. В 08:35 соответствующий режим отменили. Также беспилотная опасность действовала в Рязанской области ночью.

Тем временем в Минобороны РФ сообщили, что ночью в регионе работала ПВО. Количество перехваченных и уничтоженных в небе над Рязанской областью беспилотников пока не уточняется.

Всего над регионами России уничтожили за ночь 325 БПЛА.