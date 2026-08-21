Что в райдере у Вани Дмитриенко, который выступит в Рязани 22 августа

В субботу, 22 августа, на Фестивале креативных индустрий (0+) в Рязани выступит Ваня Дмитриенко. Исполнитель хитов «Венера-Юпитер», «Шёлк», «Силуэт» выйдет на главную сцену на Лыбедском бульваре в 20:30. Выступление артиста продлится час.

В 2025 году в распоряжении издания «Абзац» оказался достаточно непритязательный райдер молодого певца. Для комфортного выступления Дмитриенко нужна просторная гримёрка со всеми удобствами. Из напитков просит предоставить чай, кофе, соки, колу и энергетики.

Ещё одно пожелание – набор брендовых носков для себя и других членов своей команды (мужские и женские), а также одноразовые тапочки и шоколадные яйца.

В райдере Вани Дмитриенко, о котором писал ngs24.ru в 2022 году, значилось меню. Артист и его команда запросили креветки из «Вкусно – и точка», наггетс-бокс со стрипсами, а также сырный соус и соус-барбекю. Также на столе должна быть и более существенная еда: салаты, куриный шашлык, несколько порций лосося, мясная нарезка, банка мёда и обязательно фрукты.

Ваня Дмитриенко — российский поп-исполнитель, автор песен и актёр, родился в 2005 году в Красноярске. Стал известен в конце 2020 года благодаря суперхиту «Венера-Юпитер», который мгновенно разошелся на цитаты и занял верхние строчки чартов. На сегодняшний день он является самым молодым обладателем премии «Золотой граммофон» в истории и входит в рейтинг Forbes «30 до 30» как один из самых перспективных молодых музыкантов России.

Помимо музыкальной карьеры, Дмитриенко активно снимается в кино и сериалах, включая проекты «Плакса» и «Олег». В последнее время его имя активно обсуждается в связи с возможным участием в «Интервидении-2026» — продюсер Игорь Матвиенко назвал артиста идеальным кандидатом от страны. В личной жизни певец состоит в отношениях с актрисой Анной Пересильд, вместе с которой они уже выпустили несколько совместных треков и клипов.