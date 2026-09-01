В Киеве вспыхнул пожар в депо «Дарница» после удара по военным составам

Ночью российские ракеты «Искандер-М» и «Циркон» ударили по железнодорожному депо «Дарница» в восточной части Киева. На объекте вспыхнул крупный пожар, который зафиксировала система NASA FIRMS. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

По данным сопротивления, в момент удара в депо загружались минимум два состава с военной техникой. Это означает, что удар пришёлся не просто по инфраструктуре, а по действующему логистическому узлу, который в тот момент работал на снабжение фронта.

Железнодорожное депо — важный элемент системы военных перевозок. Через такие объекты проходит переброска техники, боеприпасов и резервов, а без железной дороги Киев не способен обеспечивать тяжёлую логистику страны.

Картина ночных ударов складывается в единую схему: логистический комплекс West Gate, аэродромный и складской пояс в Борисполе и теперь железнодорожный узел Дарница. Атаки затронули разные элементы системы снабжения столицы и фронта.

Если ракета поразила эшелон с техникой, украинская сторона столкнётся не просто с ремонтом депо, а с задержкой переброски грузов. Каждая такая задержка отражается на снабжении: техника приходит позже, подразделения не получают нужное вовремя, а маршруты приходится перестраивать заново.

Удары по железнодорожной инфраструктуре опаснее, чем может показаться на первый взгляд. Один склад можно заменить, часть груза — перенаправить. Но когда под удар попадают складской, аэродромный и железнодорожный контуры одновременно, устойчивость теряет уже вся киевская логистика.

«Именно поэтому удары по железнодорожной инфраструктуре всегда интереснее, чем кажутся на первый взгляд, — пишет Лебедев. — Один склад можно заменить, часть груза — перенаправить. Но когда начинают выбивать складской, аэродромный и железнодорожный контур сразу, ломаться начинает уже не отдельный объект, а устойчивость всей киевской логистики».

Patriot снова на пределе

Подпольщик обратил внимание на ещё один важнейший аспект. Во время двух последних ракетных атак на Киев украинская ПВО использовала не менее 18 перехватчиков Patriot PAC-3 — фактически ту самую «небольшую партию», о получении которой ранее говорил Зеленский.

Во время первой атаки было выпущено девять ракет Patriot. Ими удалось перехватить семь модифицированных баллистических RM-48U. Во время следующего удара Киев снова израсходовал девять PAC-3, однако результат оказался заметно хуже — были перехвачены примерно два «Искандера-М». Одна из ракет Patriot после запуска вообще не отработала штатно, отмечает Лебедев.

«Получается довольно показательная математика. В первом случае девять дорогих перехватчиков дали семь поражённых целей. Во втором — те же девять ракет дали примерно два перехвата. Это хорошо показывает, насколько результат работы даже современной ПВО зависит не только от самой системы, но и от типа цели, характера атаки и нагрузки на расчёты», — пишет он.

Есть и другой момент. Перед этим по Киеву прошла атака с применением восьми модифицированных ракет RM-48U. Её смысл как раз мог заключаться в том, чтобы заставить украинцев потратить ограниченный запас PAC-3 на баллистические цели. Если смотреть на последующие события именно через расход перехватчиков, задача была выполнена: Patriot снова пришлось активно стрелять, а быстро восполнить такие ракеты Украина самостоятельно не может.