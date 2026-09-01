«Авито»: Рязанская область вошла в топ‑5 регионов по росту спроса на новые мотоциклы

По данным «Авито Авто», в мотосезоне 2026 года спрос на новые мотоциклы в Рязанской области вырос на 12,9%. Регион вошёл в пятёрку лидеров по динамике интереса к такой технике, уступив лишь Ханты‑Мансийскому АО (+30,8%), Новосибирской (+28,3%) и Ульяновской (+17,7%) областям.

На рынке новых мотоциклов в России лидируют китайские и российские марки — Regulmoto, Benda и Voge. Самая популярная модель — Regulmoto GTO 300 NB по средней цене 275 тысяч рублей. Далее идут Voge 625CU (567 тысяч), Voge RR660S (730 тысяч), Benda Funrider 125 (213 тысяч) и Minsk D4 125 (130 тысяч). Предложения новых мотоциклов на платформе за сезон увеличились на 46%.

На вторичном рынке спрос удерживают японские бренды: Honda, Yamaha и Kawasaki. Лидер — Honda CBR 600RR со средней стоимостью 590 тысяч рублей. Количество объявлений о продаже мотоциклов с пробегом выросло на 7%.

Руководитель бизнес‑направления «Спецтехника» в «Авито» Максим Мажуга отмечает: первичный рынок активнее пополняется современными китайскими моделями, а вторичный сохраняет широкий выбор японской техники. Такая динамика расширяет выбор для покупателей с разными бюджетами и задачами.