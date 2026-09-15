Над Рязанской областью ночью 15 сентября сбили беспилотник 

Над Рязанской областью этой ночью силы ПВО сбили украинский беспилотник. Об этом сообщил в соцсетях глава региона Павел Малков. По словам губернатора, пострадавших и повреждений нет.

Всего дежурные расчеты перехватили и уничтожили 222 дрона самолетного типа сразу над 14 регионами России и акваторией Черного моря, сообщило Министерство обороны.

Помимо Рязанской области, атаке подверглись Орловская, Белгородская, Воронежская, Тульская, Тамбовская, Брянская, Ростовская, Курская, Липецкая, Саратовская, Самарская, Калужская и Ульяновская области. В списке также Татарстан и Крым.

Минобороны не уточнило точное число дронов, сбитых непосредственно над Рязанской областью, и не раскрыло места их падения. Ведомство ограничилось общей сводкой по всем регионам сразу, как это обычно бывает после атак.