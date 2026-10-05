Путин поздравил жителей Рязани с открытием филиала Национального центра «Россия»

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму жителям Рязанской области по случаю торжественного открытия регионального филиала Национального центра «Россия». Текст официального обращения главы государства опубликован на сайте Кремля.

В своем послании президент подчеркнул значимость данного события для культурной и просветительской жизни региона, отметив масштабность и содержательность федерального проекта. Владимир Путин особо выделил богатое наследие Рязанской области, ее уникальные архитектурные памятники и вековые традиции созидательного труда.

«Рязанщина взрастила блистательную плеяду выдающихся учёных, воинов и полководцев, поэтов и музыкантов, государственных и общественных деятелей, прославивших Отечество. И конечно, Рязань по праву считается столицей наших доблестных Воздушно-десантных войск», — говорится в телеграмме.

Глава государства также отметил, что на экспозиции центра ярко представлены успехи области. В телеграмме перечислены успешные инициативы региона в сферах промышленности, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, экологии и туризма. Отдельный акцент сделан на приоритетном внимании к сбережению самобытных народных промыслов, фольклора и патриотическому воспитанию молодежи.

Завершая обращение, Владимир Путин выразил твердую уверенность в том, что рязанский филиал НЦ «Россия» станет востребованной просветительской площадкой и настоящей точкой притяжения как для местных жителей, так и для гостей области, а также удобным местом для организации деловых и творческих встреч.