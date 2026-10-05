Владимир Путин, фото: www.kremlin.ru
Общество

Путин поздравил жителей Рязани с открытием филиала Национального центра «Россия»

Анастасия Мериакри
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Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму жителям Рязанской области по случаю торжественного открытия регионального филиала Национального центра «Россия». Текст официального обращения главы государства опубликован на сайте Кремля.

В своем послании президент подчеркнул значимость данного события для культурной и просветительской жизни региона, отметив масштабность и содержательность федерального проекта. Владимир Путин особо выделил богатое наследие Рязанской области, ее уникальные архитектурные памятники и вековые традиции созидательного труда.

«Рязанщина взрастила блистательную плеяду выдающихся учёных, воинов и полководцев, поэтов и музыкантов, государственных и общественных деятелей, прославивших Отечество. И конечно, Рязань по праву считается столицей наших доблестных Воздушно-десантных войск», — говорится в телеграмме.

Глава государства также отметил, что на экспозиции центра ярко представлены успехи области. В телеграмме перечислены успешные инициативы региона в сферах промышленности, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, экологии и туризма. Отдельный акцент сделан на приоритетном внимании к сбережению самобытных народных промыслов, фольклора и патриотическому воспитанию молодежи.

Завершая обращение, Владимир Путин выразил твердую уверенность в том, что рязанский филиал НЦ «Россия» станет востребованной просветительской площадкой и настоящей точкой притяжения как для местных жителей, так и для гостей области, а также удобным местом для организации деловых и творческих встреч.

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