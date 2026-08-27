Фото: пресс-служба телеканала НТВ
Новости кино и ТВ

На НТВ выйдет психологическое шоу «Фобия», где звезды с помощью ИИ будут бороться со своими страхами

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

4 сентября на цифровой платформе ntv.ru, а 5 сентября в эфире телеканала НТВ состоится премьера инновационного проекта «Фобия» (12+). В шоу известные российские артисты, телеведущие и спортсмены попытаются преодолеть свои самые глубокие страхи под руководством профессионального клинического психолога.

Проект находится на стыке телевидения, психологии и высоких технологий, а его главная цель — привлечь внимание к теме ментального здоровья. Ключевой особенностью шоу стало использование искусственного интеллекта. С помощью ИИ для каждого участника создаются гиперреалистичные и персонализированные ситуации, которые погружают героя в его сознание и заставляют встретиться с главной фобией в специально созданном, но контролируемом пространстве.

Героями смелого эксперимента стали Дмитрий Дибров, Стас Пьеха, Наташа Королёва, Жасмин, Нюша, Евгений Папунаишвили, Мария Кожевникова, Лада Дэнс, Анита Цой, Ирина Слуцкая.

Ведущий и наставник проекта, клинический психолог Сергей Насибян, называет «Фобию» настоящим прорывом, в первую очередь, в изменении общественного сознания.

«Зрители увидят, что у их кумиров есть такие же страхи и экзистенциальные вопросы, что и у них самих. Известным людям особенно сложно публично говорить об этом, поэтому все участники проекта, на мой взгляд, — настоящие герои», — подчеркнул Насибян.

Дмитрий Дибров отметил терапевтический эффект от участия в программе: «Поделившись своими опасениями с большим количеством людей, ты уже не так сильно ими терзаешься. Главное – не зацикливаться на своих страхах. Человек осознаёт собственное существование и его конечность, но важно учиться жить, не позволяя этому знанию постоянно управлять нами».

Наташа Королёва также поддержала идею проекта, отметив, что открытый разговор о проблеме — это уже первый шаг к её преодолению, признав, что решение поделиться личной историей с многомиллионной аудиторией далось ей непросто.

Каждый выпуск строится по четкой схеме: от первого откровенного разговора с психологом через само испытание к глубокому анализу пережитого. В финале участник самостоятельно оценивает, удалось ли ему изменить свое отношение к страху и сделать шаг к внутренним переменам. Производством проекта занимается компания «ВайТ Медиа».

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Комик Алексей Щербаков приостановил концертную деятельность
Следующая статья
Дождь и до +20°С ожидается в Рязанской области 28 августа

Популярные материалы

Новости России

Стала известна точка запуска дронов, атаковавших Воронеж

Дежурным силам противовоздушной обороны удалось обнаружить и ликвидировать 27 БПЛА в небе над Воронежем и восемью районами региона. Тем не менее, в результате падения обломков есть пострадавшие и материальный ущерб.
Общество

Названы лучшие рязанские школы по качеству и масштабу подготовки выпускников

Аналитическое агентство RAEX представило актуальный рейтинг лучших школ Рязанской области, оценив учебные заведения по двум ключевым параметрам: конкурентоспособности выпускников и масштабу подготовки.
Новости России

В Кемерове дорожного инспектора сбили насмерть на Кузбасском мосту

Погибшим при наезде машины в Рудничном районе в Кемерове...
Новости России

К смертельному пожару на Амурском ГХК могла привести спешка при строительстве

Причиной пожара на Амурском газохимическом комплексе могла стать спешка...
Новости России

В Санкт-Петербурге на Ростовской улице взорвался кроссовер, водитель погиб

На Ростовской улице в Санкт-Петербурге во время запуска двигателя взлетел на воздух китайский кроссовер Geely. Жертвой ЧП стал водитель машины, находившаяся рядом пассажирка выжила, но получила тяжелые травмы.
Темы
Погода

Дождь и до +20°С ожидается в Рязанской области 28 августа

В пятницу, 28 августа, в Рязанской области будет переменная облачность. По прогнозам синоптиков регионального ЦГМС, температура воздуха будет умеренной, а осадки незначительными.
Новости России

Комик Алексей Щербаков приостановил концертную деятельность

Стендапер Алексей Щербаков вынужденно взял паузу в своей концертной деятельности. В текущем году артист не будет выступать на сцене, так как его юмористические материалы проходят детальную проверку на фоне череды отмененных шоу.
Погода

Мощная солнечная вспышка спровоцирует серию магнитных бурь на Земле

В результате серии взрывов в космос было выброшено массивное облако плазмы, которое сейчас пересекает межпланетное пространство и направляется к Земле. Хотя сама вспышка уже стихла, ее последствия только начинают достигать нашей планеты.
Новости России

В Белгородской области за сутки зафиксировано 118 атак ВСУ, ранены 16 мирных жителей

За минувшие сутки территория Белгородской области подверглась массированным атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Зафиксировано 118 фактов обстрелов и атак беспилотных летательных аппаратов, в результате которых пострадали мирные граждане.
Интересное

Эксперт назвала главные бьюти-тренды и прогнозы рынка на осень 2026 года

Этой осенью главными запросами клиентов салонов красоты станут восстановление после летнего сезона и естественность. Однако на фоне налоговой реформы и роста затрат рынок переживает структурные изменения.
Происшествия

В Рязани автомобиль сбил 18-летнюю девушку на улице Свободы

В результате аварии пешеход получила травмы и была экстренно доставлена в медицинское учреждение.
Новости России

Склады Ozon в Оренбурге и Уфе подверглись ночной атаке БПЛА

В Уфе логистический центр получил незначительные повреждения. В настоящее время объект временно закрыт для проведения детального осмотра территории.
Происшествия

За сутки в Рязанской области сгорели жилые дома и хозяйственные постройки

Наиболее масштабное ЧП произошло днем 26 августа в деревне Мелекшино Старожиловского муниципального округа. В 14:51 поступил сигнал о возгорании сразу двух жилых домов.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье