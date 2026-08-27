На НТВ выйдет психологическое шоу «Фобия», где звезды с помощью ИИ будут бороться со своими страхами

4 сентября на цифровой платформе ntv.ru, а 5 сентября в эфире телеканала НТВ состоится премьера инновационного проекта «Фобия» (12+). В шоу известные российские артисты, телеведущие и спортсмены попытаются преодолеть свои самые глубокие страхи под руководством профессионального клинического психолога.

Проект находится на стыке телевидения, психологии и высоких технологий, а его главная цель — привлечь внимание к теме ментального здоровья. Ключевой особенностью шоу стало использование искусственного интеллекта. С помощью ИИ для каждого участника создаются гиперреалистичные и персонализированные ситуации, которые погружают героя в его сознание и заставляют встретиться с главной фобией в специально созданном, но контролируемом пространстве.

Героями смелого эксперимента стали Дмитрий Дибров, Стас Пьеха, Наташа Королёва, Жасмин, Нюша, Евгений Папунаишвили, Мария Кожевникова, Лада Дэнс, Анита Цой, Ирина Слуцкая.

Ведущий и наставник проекта, клинический психолог Сергей Насибян, называет «Фобию» настоящим прорывом, в первую очередь, в изменении общественного сознания.

«Зрители увидят, что у их кумиров есть такие же страхи и экзистенциальные вопросы, что и у них самих. Известным людям особенно сложно публично говорить об этом, поэтому все участники проекта, на мой взгляд, — настоящие герои», — подчеркнул Насибян.

Дмитрий Дибров отметил терапевтический эффект от участия в программе: «Поделившись своими опасениями с большим количеством людей, ты уже не так сильно ими терзаешься. Главное – не зацикливаться на своих страхах. Человек осознаёт собственное существование и его конечность, но важно учиться жить, не позволяя этому знанию постоянно управлять нами».

Наташа Королёва также поддержала идею проекта, отметив, что открытый разговор о проблеме — это уже первый шаг к её преодолению, признав, что решение поделиться личной историей с многомиллионной аудиторией далось ей непросто.

Каждый выпуск строится по четкой схеме: от первого откровенного разговора с психологом через само испытание к глубокому анализу пережитого. В финале участник самостоятельно оценивает, удалось ли ему изменить свое отношение к страху и сделать шаг к внутренним переменам. Производством проекта занимается компания «ВайТ Медиа».