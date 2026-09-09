Десантник, участник СВО стал замминистра транспорта Рязанской области 

Сергей Александрович Пугачёв назначен заместителем министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области. Об этом 9 сентября сообщил губернатор Павел Малков.

Глава региона встретился с новым замминистра и обсудил его новую работу и задачи. Сергей Александрович – участник СВО, гвардеец-десантник, кавалер трёх орденов Мужества. Он прошёл обучение в федеральной программе «Время героев», а также стажировку в правительстве области, где я был его наставником.

Теперь он будет работать в команде Рязанской области. По словам губернатора, впереди много задач по развитию общественного транспорта, повышению доступности и безопасности транспортной системы.