Изображение: t.me/cikrossii
Власть и политика

Памфилова высказалась о кандидатах, которые проигнорировали дебаты

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что некоторые кандидаты в депутаты Госдумы не используют предоставленное им бесплатное эфирное время для дебатов. В числе регионов, где встречи кандидатов не состоялись, она назвала Рязанскую область.

«Речь идет о том, что не везде кандидаты, в том числе от партий и самовыдвиженцы, эффективно используют дебаты, которые бесплатно предоставляются», — цитирует Памфилову «Интерфакс». 

По словам главы комиссии, бесплатного времени на телевидении и радио кандидатам предоставляют достаточно. Они могут рассказать избирателям о своих программах и позициях, однако часть участников кампании этим не пользуется.

Памфилова назвала такую ситуацию нежелательной. Она подчеркнула, что участие в дебатах показывает уважительное отношение кандидатов к избирателям и помогает заручиться поддержкой граждан.

«Участие в дебатах — это как раз уважение к нашим избирателям», — заявила председатель ЦИК.

По ее словам, подобные случаи зафиксировали в нескольких регионах. Кроме Рязанской области, Памфилова упомянула Карелию, Башкортостан, Крым, Тульскую и Ленинградскую области.

Речь идет о предвыборных дебатах в рамках кампании по выборам депутатов Госдумы девятого созыва. Голосование пройдет в течение трех дней, с 18 по 20 сентября.

В единый день голосования в России проведут более 2,2 тыс. избирательных кампаний разных уровней. Всего предстоит заместить около 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
В Рязани прошла тренировка по гражданской обороне
Следующая статья
В Югре объявили режим беспилотной опасности

Популярные материалы

Новости России

Супруга Ильи Резника рассказала о могиле Аллы Пугачевой

Ирина Романова рассказала о месте захоронения Аллы Пугачевой в Израиле и напомнила о прежнем желании певицы быть похороненной в Кузьминках.
Новости России

Стало известно место запуска БПЛА для атаки на Подмосковье в ночь на 28 августа

Андрей Воробьев сообщил, что один из дронов попал в здание местного супермаркета. Ударная волна от взрыва нанесла ущерб расположенному по соседству медицинскому учреждению.
Интересное

Три знака зодиака вытянут счастливый билет. Глоба рассказала кому сентябрь принесёт удачу

Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которым сентябрь может принести удачу, новые возможности и приятные перемены. Проверьте, есть ли ваш знак в списке счастливчиков.
Интересное

Василиса Володина назвала три знака, которые наверстают 10 лет финансового застоя осенью

Грядущие месяцы осени станут точкой невозврата и временем масштабной перезагрузки для тех, кто долгое время топтался на месте.
Новости России

Генерал рассказал, откуда запустили дроны для атаки на Новороссийск

ВСУ атаковали Новороссийск беспилотниками в ночь на 9 сентября. В результате удара погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще 29 жителей получили ранения.
Темы
Транспорт и дороги

Новый замминистра займется общественным транспортом в Рязани

Такое поручение ему 9 сентября на заседании правительства дал губернатор Павел Малков.
Спорт

БК «Рязань» узнал соперников по чемпионату ЦФО-2026/2027

В сезоне-2026/2027 в дивизионе «ЦФО» на старт выйдут семь клубов, что на четыре меньше, чем год назад.
Политика

Эксперт рассказал, откуда и какие могли запустить дроны по Новороссийску и Анапе

Эксперт считает, что дроны могли двигаться над Черным морем, после чего часть из них российские военные перехватывали.
Новости России

В Югре объявили режим беспилотной опасности

По данным некоторых СМИ, режим опасности БПЛА введён в этом российском регионе впервые. Но это не так.
Здоровье

Психолог объяснила, как усилить влечение во время близости с партнёром

Зрение — мощнейший эрогенный инструмент. Визуальная информация напрямую воздействует на гипоталамус, область мозга, регулирующую половое влечение
Власть и политика

Десантник, участник СВО стал замминистра транспорта Рязанской области 

Он прошёл обучение в федеральной программе «Время героев», а также стажировку в правительстве области, где я был его наставником.
Медицина

В детском отделении больницы №11 Рязани начали делать сложнейшие ЛОР-операции

В сентябре единственный в регионе детский профильный стационар больницы ведет полноценную хирургическую деятельность в рамках нового статуса.
Происшествия

Бизнесмен-неудачник задержан в Рязанской области с полной сумкой наркотиков

В Рязанской области полицейские задержали 63-летнего наркокурьера с почти двумя килограммами синтетического наркотика. Еще 1,4 кг запрещенного вещества оперативники обнаружили в тайниках, которые мужчина успел оборудовать в Подмосковье.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье