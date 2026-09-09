Памфилова высказалась о кандидатах, которые проигнорировали дебаты

Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что некоторые кандидаты в депутаты Госдумы не используют предоставленное им бесплатное эфирное время для дебатов. В числе регионов, где встречи кандидатов не состоялись, она назвала Рязанскую область.

«Речь идет о том, что не везде кандидаты, в том числе от партий и самовыдвиженцы, эффективно используют дебаты, которые бесплатно предоставляются», — цитирует Памфилову «Интерфакс».

По словам главы комиссии, бесплатного времени на телевидении и радио кандидатам предоставляют достаточно. Они могут рассказать избирателям о своих программах и позициях, однако часть участников кампании этим не пользуется.

Памфилова назвала такую ситуацию нежелательной. Она подчеркнула, что участие в дебатах показывает уважительное отношение кандидатов к избирателям и помогает заручиться поддержкой граждан.

«Участие в дебатах — это как раз уважение к нашим избирателям», — заявила председатель ЦИК.

По ее словам, подобные случаи зафиксировали в нескольких регионах. Кроме Рязанской области, Памфилова упомянула Карелию, Башкортостан, Крым, Тульскую и Ленинградскую области.

Речь идет о предвыборных дебатах в рамках кампании по выборам депутатов Госдумы девятого созыва. Голосование пройдет в течение трех дней, с 18 по 20 сентября.

В единый день голосования в России проведут более 2,2 тыс. избирательных кампаний разных уровней. Всего предстоит заместить около 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.