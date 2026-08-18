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Общество

В ЦФО открылось еще одно импортозамещающее производство

Олеся Чугунова
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В Фурманове Ивановской области открылось новое производство промышленных паровых котлов компании «Брокс». Предприятие будет выпускать современное оборудование, способное заменить импортные аналоги на российском рынке. Как сообщили в пресс-службе ВТБ, для реализации проекта предоставлена банковская гарантия на сумму более 1 млрд рублей в обеспечение займа Фонда развития промышленности.

Общий объем инвестиций в проект составил около 2 млрд рублей, в том числе с привлечением льготного займа ФРП. На новом производстве установлено высокотехнологичное оборудование, включая уникальный аппарат для гофрирования труб на газу. При выходе на полную мощность производство создаст 100 новых рабочих мест.

Предприятие занимает 10 тыс. кв. метров и оснащено 61 единицей современного оборудования: станками лазерной, плазменной и газокислородной резки, профилегибочными и листогибочными комплексами, сварочным и прессовым оборудование, мостовыми кранами и другими линиями. После выхода на проектную мощность завод сможет ежегодно выпускать до 68 промышленных паровых котлов мощностью от 1,9 тыс. до 5,6 тыс. кВт. По сравнению с аналогами, в новых котлах снижен расход топлива.

«Поддержка новых промышленных производств — одно из наших ключевых направлений работы в регионах. Средний и малый бизнес использует документарные продукты в качестве эффективных финансовых инструментов, позволяющих обеспечить запуск крупных проектов, в том числе с господдержкой. Банковская гарантия стала важной частью финансирования и позволила компании привлечь льготный кредит Фонда развития промышленности. Новое производство поможет развитию отечественного машиностроения, укрепит технологическую независимость страны и расширит выбор российского промышленного оборудования на рынке», — отметил Руслан Еременко, член правления ВТБ.

«Запуск нового производства — важный этап в развитии нашей компании. Мы создали современную производственную площадку, оснащенную высокотехнологичным оборудованием, которое позволит выпускать промышленные паровые котлы, отвечающие требованиям рынка. Особое внимание уделено энергоэффективности продукции — в ней снижен расход топлива. Это качественная альтернатива импортному оборудованию», – отметил генеральный диреткор ООО «Брокс» Григорий Гатилов.

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