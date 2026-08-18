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Общество

Борис Ясинский рассказал о круглосуточной работе коммунальных служб по уборке Рязани

Анастасия Мериакри
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Глава администрации Рязани Борис Ясинский рассказал о масштабной работе коммунальных служб по содержанию городских территорий. По словам мэра, за каждым ухоженным парком и чистой улицей стоит ежедневный, практически круглосуточный труд профильных специалистов.

Борис Ясинский пояснил, что работа коммунальщиков строго разделена по времени суток, чтобы не мешать городскому трафику. Ночью, когда на дорогах меньше машин и пешеходов, спецтехника подметает и моет проезжие части. В дневное время бригады занимаются покосом травы, сбором мусора, уходом за цветниками и содержанием остановочных павильонов.

С понедельника механизированная уборка уже проведена на семи улицах Октябрьского и Московского районов. Работы включали удаление грунтовых наносов, а также мытьё и подметание заездных карманов. До конца недели коммунальщики планируют охватить другие локации по всему городу.

Особое внимание администрация уделяет общественным пространствам. Помимо ухода за цветами, в парках и скверах ежедневно требуется покос травы, уборка сухих веток и вынос мусора.

В план работ на текущую неделю вошли десять знаковых локаций: Центральный парк культуры и отдыха, сквер Карла Маркса, Комсомольский парк, сквер Трудовой Доблести, парк Железнодорожников, сквер Дома офицеров, площадь Ленина, сквер «Русский чай», парк Морской Славы, Верхний городской парк. Кроме плановых работ, коммунальные службы продолжают отработку адресных заявок, поступающих от жителей.

«Объём работ у коммунальных служб всегда большой, выходные для них мало чем отличаются от будней. Они выходят на смены в обычном режиме, чтобы приводить городские пространства в порядок», — подчеркнул Борис Ясинский, поблагодарив работников за их непростой и важный труд.

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