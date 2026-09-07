Павел Малков и Владислав Головин обсудили развитие образования и патриотическое воспитание в Рязанской области

В Доме молодежи Рязанской области состоялась встреча губернатора Павла Малкова с молодыми педагогами школ и учреждений дополнительного образования. В мероприятии принял участие Герой России, начальник Главного штаба движения «Юнармия» и заместитель председателя правления «Движения Первых» Владислав Головин, находящийся в регионе с рабочим визитом.

Ключевой темой обсуждения стало развитие социальной инфраструктуры и повышение престижа педагогической профессии. Губернатор отметил, что в этом году Президент РФ подписал указ, закрепляющий особый статус и общественную значимость профессии учителя на государственном уровне.

Павел Малков подчеркнул, что регион активно использует федеральную поддержку для модернизации сферы образования: «В Рязанской области мы строим и обновляем школы, детские сады, школы искусств, дома культуры, библиотеки, спортивные объекты и многое другое. В том числе открываем «Точки роста» и Центры для развития детей. В целом создаем современную образовательную среду. Регион получает огромную поддержку из федерального центра на решение этих задач».

Также на встрече прозвучали важные предложения по усилению профилактики алкогольной и наркозависимости среди молодежи и активному приобщению школьников к здоровому образу жизни.

Владислав Головин высоко оценил инициативы рязанских педагогов и подчеркнул критическую важность совместной работы образовательных учреждений и ветеранских организаций. В частности, были обсуждены такие проекты, как акция ко Дню знаний «Быть рядом», «Лекторы особого назначения», а также инициатива по учреждению нагрудных знаков «Мой папа – Герой» и «Моя мама – Герой».

Владислав Головин подчеркнул: «На встрече с ветеранами боевых действий я обозначил, что многое сейчас зависит от них. Нет права останавливаться и бездействовать. Смысл защиты Родины остается. Теперь он заключен в работе на гражданском, общественном поприще».

Помимо встречи с педагогами, программа визита Владислава Головина в Рязанскую область была насыщенной. Он возложил цветы к Мемориалу павшим в локальных войнах и памятнику Герою Советского Союза В.Ф. Маргелову. Также состоялись встречи с членами Ассоциации ветеранов СВО Рязанской области, где обсуждались комплексные меры поддержки: от социализации, медицинского и психологического сопровождения до возможностей обучения и трудоустройства. Завершился визит общением со студенческой молодежью в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина, где были затронуты приоритетные направления молодежной политики региона.