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Происшествия

В Рязани задержан студент за помощь мошенникам в хищении 1 540 000 рублей у пенсионерки

Анастасия Мериакри
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Оперуполномоченные Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из ОМВД России по Московскому району Рязани задержали 22-летнего студента одного из вузов областного центра. Молодой человек подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, задержанный работал курьером на зарубежный кол-центр телефонных мошенников. По их указаниям он ездил по различным городам России и собирал деньги у обманутых граждан. Злоумышленника задержали в Рязани, когда он вернулся из очередной «командировки».

Жертвой аферистов стала 60-летняя жительница Рязани — специалист образовательного учреждения. Неизвестные позвонили женщине, представившись сотрудниками правоохранительных органов и налоговой службы. В ходе разговора мошенники выведали информацию о её накоплениях и, используя угрозы, заставили потерпевшую передать 1 миллион 540 тысяч рублей якобы для «декларирования с последующим возвратом».

Рязанка лично вручила наличные молодому человеку, который при встрече назвал ей условленное кодовое слово. Именно этого курьера — студента рязанского вуза — впоследствии установили и задержали полицейские.

Как выяснилось в ходе расследования, с похищенными деньгами злоумышленник немедленно выехал в Москву. В одном из обменных пунктов он конвертировал наличные в криптовалюту и перевёл цифровые активы на счета своих сообщников. Такая схема позволяет мошенникам максимально затруднить отслеживание финансовых потоков и возврат средств потерпевшим.

Ранее по данному факту ОМВД России по Московскому району Рязани было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В отношении задержанного студента судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, полицейские устанавливают всех соучастников преступления и организаторов схемы.

По данным УМВД России по Рязанской области, за первое полугодие 2026 года в регионе зарегистрировано 467 фактов дистанционного мошенничества. Благодаря комплексу правоохранительных и профилактических мер количество таких преступлений сократилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тем не менее проблема не теряет актуальности. Полиция призывает граждан к максимальной бдительности.

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