Фото: Рязанский перинатальный центр
Общество

В семье рязанского врача появился необычный пациент — бельчонок Вася

Анастасия Мериакри
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В семье врача акушера-гинеколога Рязанского перинатального центра Валерия Царькова произошло необычное пополнение. У доктора и его супруги поселился маленький бельчонок, которого нашли в лесу с травмами.

Бельчонка нашла в лесу супруга доктора. Маленький зверёк был травмирован и явно нуждался в помощи. Вопрос о том, чтобы оставить его в дикой природе, даже не рассматривался — ослабленный и раненый бельчонок в лесу просто не выживет. Так у рыжего найдёныша появились новый дом и новая семья, готовая заботиться о нём столько, сколько потребуется.

Появление лесного жителя в городской квартире потребовало серьёзной подготовки. Семья Царьковых основательно подошла к вопросу: был изучен огромный массив информации в интернете о правильном кормлении и содержании бельчат. Но на этом новые хозяева не остановились — они связались со специалистом, занимающимся профессионально этими рыжими непоседами.

Теперь Валерий Царьков, привыкший иметь дело с самой ответственной медицинской работой, полностью осведомлён о тонкостях рациона питания и ухода за лесными жителями. Врач, чья профессия требует исключительной точности и внимания к деталям, с такой же тщательностью подошёл и к воспитанию нового члена семьи.

Забавная история связана с именем питомца. Дело в том, что у бельчат определить пол до периода полового созревания практически невозможно — даже опытные зоологи порой затрудняются с этим вопросом. Поэтому Царьковы нашли решение: бельчонок получил имя Вася. Логика проста: если окажется, что это самец — будет Василий, а если самочка — то Василиса.

У Василька теперь есть всё необходимое для комфортной жизни: собственная просторная клетка и настоящее ореховое изобилие — именно орехи составляют основу рациона взрослых белок и подрастающих бельчат.

По словам новых «родителей», бельчонок чувствует себя в доме прекрасно и даже не пытается убежать обратно в лес. Он полностью доверился людям, которые его спасли, и с удовольствием осваивается в новой среде.

Семья Царьковых действует строго по рекомендациям зоолога. Специалист пояснил, что выпускать бельчонка в лес сейчас было бы преждевременно и опасно. Поэтому Вася проживёт в новом доме до весны — за это время он окрепнет, подрастёт и научится всем необходимым навыкам.

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