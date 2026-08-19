В баре в центре Москвы мужчина изнасиловал девушку

Следственным отделом по Басманному району СУ по ЦАО ГСУ СК России по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ («Изнасилование») и ч. 1 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Фигуранту дела предъявлено обвинение.

По данным следствия, инцидент произошёл 2 июля 2026 года в помещении бара, расположенного на улице Маросейка в Центральном административном округе столицы. Мужчина, воспользовавшись отсутствием посторонних и физическим превосходством, напал на посетительницу заведения и совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера.

Пострадавшая незамедлительно обратилась в правоохранительные органы, что позволило оперативно начать розыскные мероприятия. Совместными усилиями следователей столичного СК и оперативных сотрудников полиции был проведён комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого личность подозреваемого была установлена. Им оказался 32-летний уроженец Орловской области. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках расследования уголовного дела подозреваемый проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Московского региона.