Фото: МЧС Кабардино-Балкарии
Новости России

В Кабардино-Балкарии турист из Санкт-Петербурга погиб под камнепадом при восхождении

Анастасия Мериакри
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Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарской Республике проводит доследственную проверку по факту гибели туриста в горах Черекского района.

По предварительной информации, трагедия произошла утром в среду, 19 августа. Группа из трёх туристов, прибывших в Кабардино-Балкарию из Санкт-Петербурга, совершала восхождение на одну из горных вершин Черекского района.

Во время подъёма альпинисты попали под камнепад. В результате обрушения горной породы один из участников группы погиб на месте, двое других получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшим туристам оказывается необходимая медицинская помощь. Информация о характере полученных травм и состоянии здоровья раненых уточняется.

Сотрудники Следственного комитета России по Кабардино-Балкарской Республике начали доследственную проверку в связи с инцидентом.

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