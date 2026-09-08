Фото: t.me/avtrusovaofficial
Спорт

Трусова откровенно высказалась о поездке в Японию

Алексей Самохин
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Российская фигуристка Александра Трусова стала серебряным призёром турнира Kinoshita Group Cup 2026 в Токио. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 221,06 балла.

Победу на турнире одержала японка Мао Симада, она исполнила тройной аксель и четверной тулуп и набрала 231,32 балла. Третье место заняла ещё одна россиянка, Анна Фролова, с результатом 207,86 балла. Для Трусовой этот старт стал первым международным турниром за четыре года.

После соревнований Трусова написала в соцсетях, что поездка в Японию подошла к концу и она наконец может выдохнуть. Фигуристка рассказала, что путешествие получилось насыщенным: тренировки, старты, съёмки и прогулки с подругами. Оказаться на пьедестале вместе с Фроловой, по её словам, было очень приятно, а вся поездка ощущалась как настоящий праздник.

Трусова поблагодарила тренеров за терпение и поддержку, признав, что с возрастом работать с ней становится сложнее. Отдельно она отметила Федерацию фигурного катания России, которая рискнула поставить её на первый международный старт после долгого перерыва. Также фигуристка поблагодарила своего мужа Макара, маму и сына Мишаню за веру в неё.

«Спасибо всем болельщикам, которые ждали моего возвращения, потому что вы были одной из причин, по которым я вообще вернулась на лёд», — написала Трусова.

Спортсменка отметила, что довольна тем, как прокатала обе программы, и показала на льду всё, что наработала на тренировках. Теперь команда продолжит готовиться к следующим стартам сезона.

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