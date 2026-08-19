Фото: Администрации Рязани
Общество

Рязанский Дворец Первых собрал семь медалей на всероссийском «Звёздном турнире» по метанию ножа

Олеся Чугунова
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В Москве, в спорткомплексе «Атлант», завершились Всероссийские соревнования по метанию ножа «Звёздный турнир», собравшие более 120 участников из разных уголков страны.

Рязанскую область на турнире представляла команда Дворца Первых — как воспитанники, так и их наставники. Итог выступления впечатляет: в копилке рязанцев 7 призовых мест.

Среди юношей отличились:

  • · Ксения Одеркова — золото на дистанции 3 м;
  • · Семён Липатов — серебро (3 м) и бронза (4 м);
  • · Матвей Матросов — бронза на дистанции 4 м.

Среди взрослых блеснули:

  • · Маргарита Наумкина — первое место в скоростном метании;
  • · Ольга Барыкова — золото за бросок на дальность и серебро в безоборотном метании.

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