Рязанский Дворец Первых собрал семь медалей на всероссийском «Звёздном турнире» по метанию ножа

В Москве, в спорткомплексе «Атлант», завершились Всероссийские соревнования по метанию ножа «Звёздный турнир», собравшие более 120 участников из разных уголков страны.
Рязанскую область на турнире представляла команда Дворца Первых — как воспитанники, так и их наставники. Итог выступления впечатляет: в копилке рязанцев 7 призовых мест.
Среди юношей отличились:
- · Ксения Одеркова — золото на дистанции 3 м;
- · Семён Липатов — серебро (3 м) и бронза (4 м);
- · Матвей Матросов — бронза на дистанции 4 м.
Среди взрослых блеснули:
- · Маргарита Наумкина — первое место в скоростном метании;
- · Ольга Барыкова — золото за бросок на дальность и серебро в безоборотном метании.