В Рязани сдвинули сроки завершения благоустройства Лыбедского бульвара

Администрация Рязани сообщила, что сроки завершения благоустройства Лыбедского бульвара сдвинулись. Такой комментарий появился в соцсетях губернатора Павла Малкова.

Жители Рязани обратили внимание, что работы по благоустройству должны были завершиться до 15 августа. Такая информация содержится на стенде объекта.

Как выяснилось, повлияли на сроки реализации проекта задержки при поставке оборудования. Кроме того, в администрации сообщили, что участок бульвара решили дополнительно озеленить. Так как высадка саженцев и деревьев начнётся 15 сентября, завершат работы в концу октября.