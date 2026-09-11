Comedy Club провел фестиваль на высоте 560 метров над уровнем моря с Бузовой и Шаляпиным

В эту пятницу, 11 сентября, в 21:00 на телеканале ТНТ состоится премьера первого выпуска фестиваля Comedy Club «На высоте» (18+). Легендарное юмористическое шоу возвращается к любимому зрителями фестивальному формату после восьмилетнего перерыва, выбрав для съемок одну из самых живописных локаций страны.

Съемки прошли в концертном комплексе «Роза Холл», расположенном на высоте 560 метров над уровнем моря. Масштаб новой площадки сразу оценили сами резиденты. «Ну это браво! Посмотри, какой зал, какая сцена! Всё новое, всё красивое. Невероятно!» — поделился впечатлениями Гарик Харламов. Участники дуэта USB подвели итог локации еще точнее, отметив, что теперь сочинцам не нужно летать в Москву, ведь Comedy Club сам приехал в Сочи.

Гостьей премьерного выпуска стала Ольга Бузова. В эфире она расскажет о грандиозном шоу, приуроченном к десятилетию своей музыкальной карьеры, исполнит один из хитов и, по традиции, получит порцию фирменных шуток от ведущих.

Вслед за ней на сцену выйдет Гарик Мартиросян, который предстанет перед зрителями в совершенно новом имидже. Продюсер расскажет о грядущем сезоне шоу «Конфетка», в котором создатели впервые решили переосмысливать не только песни, но и легендарные старые клипы звезд. Не обошлось и без традиционной критики гардероба ведущих: «Вы смотрите на себя перед выходом на сцену? Фестиваль! Лето ведь! Хочу отметить, как органично выглядит Олечка Бузова! А вы выглядите непразднично и некрасиво», — пошутил Мартиросян.

Номерную часть выпуска откроет Иван Половинкин, который в образе левитирующего мудреца по отношениям даст советы, как не превратить романтический отпуск в бесконечный конфликт. Затем зрители перенесутся в сочинскую парикмахерскую Демиса Карибидиса, где постричься придет сам президент, однако истинная причина его визита раскроется лишь в финале скетча.

Завершит эпизод музыкальный кастинг Прохора Шаляпина. Гарик Харламов выступит в роли члена жюри на прослушивании, но довольно быстро станет очевидно, что к такому выступлению не был готов абсолютно никто.

Премьера фестиваля Comedy Club «На высоте» состоится сегодня, 11 сентября, в 21:00 на телеканале ТНТ.