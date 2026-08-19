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Общество

Статистика ВТБ: доля субсидированных автокредитов выросла на 44%

Олеся Чугунова
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Объем выдач по субсидированным программам автопроизводителей за 7 месяцев 2026 года превысил 41 млрд рублей – почти в 6 раз больше, чем годом ранее. По итогам июля доля таких кредитов в общем объеме продаж кредитов на новые автомобили достигла 85%, что на 44 п.п. выше показателя января. Такова статистика ВТБ.

Всего за 7 месяцев года выдано почти 72 тыс. автокредитов более чем на 100 млрд рублей. Это на 54% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной объем сделок пришелся на новые машины – их доля в общих продажах составила 54%.

«Рынок автокредитования в этом году сохраняет высокую динамику, и ключевым драйвером остаются субсидированные программы производителей. Они делают покупку нового автомобиля доступнее для широкого круга клиентов и позволяют существенно экономить на процентах. По нашим прогнозам, этот тренд сохранится и во втором полугодии», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Получить консультацию по кредитамможно по телефону горячей линии ВТБ — 1000, а также в отделениях банка. Например, недавно после реконструкции открылся обновленный офис по адресу: ул. Дзержинского, д.60\2, рядом с ледовой ареной «Айсберг».  Сюда легко добраться: в шаговой доступности остановка общественного транспорта, есть парковочные места. Время работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00.

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