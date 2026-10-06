Рязанские студенты смогут получить «Заповедную стипендию»

Президентский фонд природы объявил о старте новой программы поддержки для студентов, которые планируют связать свою учебу и карьеру с охраной окружающей среды и работой на особо охраняемых природных территориях.

Победители конкурса получат не только финансовую поддержку, но и возможность пройти практику на ООПТ, найти наставника и войти в профессиональное сообщество. К участию приглашаются студенты российских вузов — бакалавры, специалисты и магистранты. Направление обучения может быть любым, главное — чтобы планы участника были связаны с природоохранной деятельностью.

По итогам отбора эксперты выберут 110 стипендиатов. С ноября 2026 по август 2027 года они будут ежемесячно получать по 30 тысяч рублей.

Заявки принимаются до 12 октября. Подробные условия конкурса опубликованы на сайте заповеднаястипендия.рф.