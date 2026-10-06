Спортсмен из Рязани стал чемпионом мира по 3D-стрельбе из лука

Спортсмены из Рязанской области успешно выступили на чемпионате мира по 3D-стрельбе из лука, который прошел в Соединенных Штатах Америки. В масштабном турнире приняли участие 246 атлетов из 24 стран мира.

В состав национальной сборной России вошли 18 лучников из разных регионов. Честь Рязанской области защищали три спортсмена, тренирующиеся в СШОР «Фаворит» и региональном ЦСП: заслуженный мастер спорта России Михаил Поддевалин, мастер спорта международного класса Юлия Блантер и мастер спорта России Мария Гук.

Главным героем соревнований в составе российской делегации стал Михаил Поддевалин. Рязанский стрелок блестяще прошел отбор и вышел в личный финал, где продемонстрировал высокое мастерство и точность. По итогам решающих выстрелов он завоевал золотую медаль, став чемпионом мира.

Кроме того, в командных состязаниях мужская сборная России поднялась на вторую ступень пьедестала почета, завоевав серебряные награды турнира.