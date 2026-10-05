Митрополит Никодим наградил двух священнослужителей Рязанской епархии

Митрополит Рязанский и Михайловский Никодим наградил двух священнослужителей за многолетнее служение Святой Церкви. Настоятель Борисоглебского кафедрального собора Рязани протоиерей Георгий Аверин получил медаль святителя Василия, епископа Рязанского, II степени.
Георгия Аверина наградили по случаю 50-летия со дня рождения. Решение о вручении медали принял митрополит Никодим.
Еще одну награду получил клирик Преображенского храма Рязани игумен Иоасаф (Сорокин). Его отметили Архиерейской грамотой по случаю 35-летия служения в священном сане.
Как сообщает сайт Рязанской епархии, оба священнослужителя удостоены наград за многолетние труды на благо Святой Церкви.