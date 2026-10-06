Коц: Зеленский неслучайно выбрал момент для атаки на Подмосковье

Владимир Зеленский неслучайно решил устроить крупную атаку БПЛА на Московскую область именно в начале октября, написал военкор Александр Коц на платформе «Макс».

Ранее глава региона Андрей Воробьев сообщил, что минувшей ночью силы ПВО сбили над Подмосковьем 185 беспилотников. По последним данным, погибли два мирных жителя, еще девять пострадали. Повреждены 47 частных домов в Волоколамске, Ступино, Дмитрове, Наро-Фоминске, Серпухове, Домодедово и Истре.

Комментируя этот налет, журналист обратил внимание, что Зеленский ранее говорил о возможности провести трехстороннюю встречу с Россией и США.

«А вечером 5 октября на Москву полетели 650 дронов. На Банковой почему-то полагают, что чем больше дыма над Подмосковьем к моменту встречи, тем громче можно торговаться», — отметил Коц.

Корреспондент напомнил, что Минобороны России предупредило Киев об усилении ударов по объектам ВПК из-за угрозы Зеленского активизировать атаки на НПЗ.