Общество

Наставник из РНПК удостоен почетного знака Рязанской области

Олеся Чугунова
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Начальник отдела инженерного моделирования Рязанской нефтеперерабатывающей компании Кирилл Бабкин отмечен Знаком отличия главы региона «Почетный наставник Рязанской области». Награду вручил министр труда и социальной защиты населения области Андрей Кричинский.

Кирилл Бабкин работает на предприятии с 2013 года и на протяжении многих лет помогает молодым специалистам осваивать профессию. Его подопечные регулярно становятся призерами корпоративных научно-технических конференций, а сам наставник не раз выходил в финал этих соревнований.

Сегодня разработки Бабкина способствуют повышению эффективности производства. В его профессиональном портфеле — авторские научные труды, диссертация и непрерывное обучение: в 2025 году он окончил курс «Экономика и планирование производства» в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.

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