Снег, который выпадет в Москве в ближайшее время, сойдет теперь лишь весной следующего года, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик рассказал, что пока в столице сформировался покров на уровне менее полсантиметра. Однако в конце ноября осадков станет заметно больше.

«Учитывая «холодные» прогнозы на финал ноября и начало декабря, это уже будет постоянный снежный покров, с которым мы попрощаемся только весной 2027 года», — написал Леус в своем канале в «Максе».

По его словам, уже во вторник Москва попадет под влияние активного балканского циклона, центр которого в середине дня выйдет на юго-восток ЦФО. Во второй половине дня снегопад усилится, а температура воздуха опустится до минусовых значений, из-за чего на дорогах образуется гололед.

«К вечеру вторника высота снежного покрова составит 3-8 сантиметров», — добавил эксперт.

При этом пик снежного ненастья придется на середину ночи в среду. Ожидается, что в ближайшие дни в Москве и Подмосковье выпадет от четверти до трети от месячной нормы осадков.

Ранее Леус отмечал, что в столице в XXI веке первый снег в среднем выпадает 18 октября, а временный снежный покров формируется 3 ноября. В этом году он появился значительно позже.