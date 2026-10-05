Фото с сайта правительства Рязанской области
Общество

Павел Малков поздравил рязанских педагогов с Днём учителя и вручил награды лучшим из них

Олеся Чугунова
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В Национальном центре «Россия», открывшемся в Рязани 5 октября, прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню учителя. Лучшие представители сферы образования региона получили награды за особые заслуги в профессии. В церемонии принял участие Губернатор Рязанской области Павел Малков.

Губернатор Рязанской области Павел Малков отметил, что учитель играет особую роль в жизни каждого человека и в жизни общества.

«Я вырос в семье педагогов и знаю, насколько это непростой, ответственный труд, он требует полного вовлечения всех сил, всего времени, всей души. Это труд благородный и благодарный, – сказал Губернатор, обращаясь к педагогам. – Именно вы сейчас формируете будущее страны, воспитываете достойных граждан, учите детей думать, отвечать за свои слова и поступки. Эта работа ведется постоянно: на каждом уроке, на каждой перемене, в школе и за ее пределами. При этом вы сами постоянно учитесь и повышаете свою квалификацию. Укрепление статуса педагога – одна из ключевых задач сейчас. Об этом говорит наш Президент. Большое значение имеет и создание комфортных условий для работы. Поэтому сегодня мы строим и ремонтируем школы, детские сады, обновляем колледжи. Используем для этого все возможности нацпроектов, федеральных программ. Какие бы ни были сложности, трудные времена, сферу образования обязательно будем поддерживать и развивать».

Павел Малков поблагодарил учителей за самоотдачу, усердие и добросовестный труд.

В рамках мероприятия были вручены почетные грамоты Министерства просвещения Российской Федерации, нагрудные знаки «За верность профессии», знаки Губернатора Рязанской области «За усердие», памятные знаки «За наивысшие достижения», благодарности главы региона, почетные грамоты и благодарности Рязанской областной Думы. Двум педагогам присвоено почетное звание «Почетный работник сферы образования РФ». Отмечены лучшие учителя и педагогические коллективы из разных муниципальных образований: Сасовского, Кадомского, Сапожковского, Кораблинского, Касимовского, Рязанского, Скопинского, Спасского, Ряжского, Шацкого, Рыбновского, Михайловского, Захаровского, Старожиловского округов, Шиловского района и города Рязани.

С профессиональным праздником учителей также поздравили заместитель Председателя Правительства Рязанской области Наталья Суворова, министр образования региона Ольга Прушковская и заместитель председателя Рязанской областной Думы Николай Макариков.

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