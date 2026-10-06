Сбер открыл пространство в рязанском филиале Национального центра «Россия». Оно объединяет рабочую зону, лекторий, локацию для мероприятий и демонстрационные стенды с решениями банка и его дочерних компаний. Это постоянная точка входа в цифровые сервисы Сбера для жителей и гостей региона.

Коворкинг задуман как место диалога о будущем — не только о культуре и науке, но и о финансовых технологиях, доступных каждому. Гостей встречает интерактивный цифровой аватар, который ответит на вопросы о выставке, Рязанской области, пространстве Сбера и продуктах банка. Здесь же можно познакомиться с интеллектуальными устройствами Сбера.

Евгений Титов, вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка:

«Национальный центр „Россия“ рассказывает о том, чем живет и гордится страна, и современные технологии — неотъемлемая часть этого рассказа. Поэтому в рязанском филиале мы создали площадку, где инновации можно не разглядывать за стеклом, а пробовать в деле: поговорить с нейросетью, за несколько секунд проверить здоровье, протестировать умные устройства для дома. Нам важно, чтобы пространство было открыто каждому: технологии должны быть рядом с человеком тогда, когда они ему нужны. Уверен, для жителей и гостей региона пространство Сбера станет местом, куда приходят посмотреть, каким будет завтра».

На вопросы о здоровье ответит зеркало GigaDoc — разработка СберМедИИ (входит в индустрию здоровья Сбера) для быстрой бесконтактной оценки ключевых показателей. Достаточно подойти к экрану и посмотреть в камеру: сканирование и обработка занимают всего 15 секунд, после чего система оценивает 17 показателей — от артериального давления, пульса и уровня стресса до индекса массы тела и риска диабета второго типа. В основе решения — искусственный интеллект, компьютерное зрение и дистанционная фотоплетизмография: камера фиксирует малые изменения цвета кожи, связанные с кровотоком, а алгоритмы анализируют полученный сигнал. Результат сканирования не является диагнозом, но помогает обратить внимание на возможные факторы риска и сделать первый шаг к профилактическому обследованию.

Павел Малков, Губернатор Рязанской области:

«Для Рязанской области открытие филиала Национального центра „Россия“ — важное событие и большая ответственность. Мы стали первым регионом Центрального федерального округа, где появляется такое пространство, и четвертым в стране. Для нас важно показать здесь не только богатую историю и культурное наследие Рязанского края, но и современную Россию — людей, которые сегодня создают новые проекты, развивают науку, промышленность, культуру и спорт. И особенно ценно, что вместе с нами в этой работе с первых дней участвует Сбер — партнер, с которым регион связывают годы совместных проектов. Его пространство в филиале делает разговор о будущем практичным и осязаемым: здесь технологии можно не просто увидеть, а попробовать в деле. Это место, где прошлое становится основой для разговора о будущем и где достижения региона становятся частью общего рассказа о нашей великой стране».

В ближайшее время на первом этаже филиала установят банкомат Сбера нового поколения с ИИ-помощником ГигаЧат. Основной экран разработан специально для этой модели: благодаря уникальной форме почти вся полезная площадь экрана попадает в поле зрения клиента, обеспечивая комфорт и удобство восприятия всей необходимой информации. Второй дисплей — экран безопасности — скрывает от посторонних взглядов конфиденциальную информацию: ПИН-код, баланс, сумму операции, реквизиты. Встроенная нейросеть ГигаЧат позволяет управлять устройством голосовыми командами и при необходимости проконсультирует клиента по банковским услугам. А всего за 30 секунд устройство бесплатно проверит состояние здоровья клиента старше 18 лет — такой сервис есть только в Сбере. Достаточно посмотреть в камеру, чтобы получить экспресс-оценку своего состояния по 14 показателям. Суть каждого показателя объясняется на экране простыми словами, а полные результаты передаются в приложение СберЗдоровье, где их можно обсудить с врачом или записаться на чекап. При этом важно помнить, что сервис не заменяет врача: полученные показатели необходимо проверить в лабораторных условиях.

Пространство Сбера открылось вместе с самим филиалом — зданием общей площадью около десяти тысяч квадратных метров. Главная точка притяжения центра — постоянная экспозиция «Душа Рязани — сердце России», где гости могут совершить путешествие по эпохам, которые столетиями слагали историю региона и всей страны, — от истоков народных традиций до современных проектов и перспектив развития. Посетителей познакомят с уникальным природным богатством Рязанской земли, ее фольклором и прославленными деятелями культуры, науки и искусства, самобытными промыслами и выдающимися достижениями.

Александр Лукин, руководитель филиала НЦ «Россия» в Рязанской области:

«Для нас особенно важно, что филиал Национального центра «Россия» в Рязанской области с первых дней работы становится пространством для сотрудничества и новых партнерских проектов. Мы открыты к самым разным коллаборациям и рады, что среди наших партнеров есть такие крупные и значимые компании, как Сбер. Уверен, что совместная работа позволит реализовать интересные инициативы и сделать наши проекты еще более разнообразными и содержательными».

Помимо экспозиции в филиале работают зоны ГТО и русского языка, а за продукцией из разных уголков страны можно заглянуть в Универмаг «Россия», где представлены уникальные бренды из разных регионов, включая Рязанскую область. Филиал расположен в шаговой доступности от Рязанской ВДНХ и Рязанского кремля. По планам региональных властей, вскоре он станет частью большого пешеходного маршрута, объединяющего исторические места, общественные пространства и ключевые достопримечательности города.

Филиалы Национального центра «Россия» создаются в регионах по поручению Президента Владимира Путина. В них страна рассказывает о своих достижениях и о людях, которые за ними стоят, — и вдохновляет на новые свершения. Особое внимание — детям и молодежи, их начинаниям и идеям.