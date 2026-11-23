Во вторник, 24 ноября, Рязанскую область и другие регионы Центральной России накроет мощный снегопад. Его принесёт крупный циклон, центр которого пройдёт примерно в 200 километрах к юго-востоку от Москвы — в направлении Рязани. По прогнозу синоптиков, снег будет идти почти непрерывно до середины среды. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Наибольшая интенсивность осадков ожидается в ночь с 24 на 25 ноября. В Москве за это время может выпасть до 15 сантиметров снега, а высота снежного покрова достигнет 10 сантиметров. Для столицы это может стать самым сильным снегопадом с начала сезона.

Циклон диаметром около тысячи километров принесёт не только осадки, но и усиление ветра. К вечеру вторника его скорость в Москве составит 8–9 м/с, порывы могут достигать 13–16 м/с. Сильный северный ветер сохранится до конца среды, а температура воздуха опустится до −1…−2 градусов.

Вместе с холодным атмосферным фронтом в Центральную Россию придёт зимняя погода. Уже в четверг утром в Москве ожидается до −4 градусов, а к концу недели мороз усилится до −7…−9 градусов. По прогнозу, отрицательные температуры сохранятся и в последующие дни.

Под удар циклона попадут Калуга, Тула, Рязань, Владимир, Ярославль и Тверь. За двое суток снегопады охватят территорию протяжённостью более тысячи километров — практически всю центральную часть России.

Не исключено, что снег, который выпадет 24–25 ноября, сформирует устойчивый снежный покров. Если прогноз отрицательных температур на ближайшие две недели оправдается, он может сохраниться на протяжении всей зимы.