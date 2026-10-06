Рязанцев предупредили о двух проверках сирен 7 октября

В Рязанской области 7 октября проверят готовность систем оповещения населения. Электромеханические сирены прозвучат дважды — утром и днем, предупредило региональное правительство.
Первая проверка пройдет с 10:40 до 10:43. В течение трех минут жители региона услышат сигнал электромеханических сирен.
После этого на одну минуту эфир телерадиовещания заместят информацией о проведении проверки.
Повторный запуск системы запланирован с 14:20 до 14:23.
Жителям Рязанской области не нужно предпринимать каких-либо действий из-за включения сирен — речь идет о плановой проверке готовности системы оповещения.