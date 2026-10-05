Василиса Володина предрекла двойной джекпот одному знаку зодиака в октябре

Октябрь 2026 года обещает стать периодом глобальных переоценок и судьбоносных возвращений для многих людей. Однако на фоне сложных планетных транзитов звезды приготовили щедрый подарок для одного знака зодиака, которому улыбнется удача сразу в двух важнейших сферах жизни.

Месяц начинается с мощного астрологического события: 3 октября Венера перешла в ретроградное движение в знаке Скорпиона, заставляя пересматривать вопросы ценностей и отношений. 15 октября к прямому ходу возвращается Плутон, добавляя энергии для глубинных трансформаций. Ближе к концу месяца, 24 октября, ретроградным станет и Меркурий.

Именно в этом хитросплетении планетарных влияний астролог Василиса Володина разглядела редкое и благоприятное стечение обстоятельств, которое сулит настоящий «двойной джекпот» представителям знака Весы.

По словам астролога, октябрь станет для Весов временем триумфа. В финансовой сфере их прошлые заслуги и достижения наконец-то будут замечены и оценены по достоинству, что приведет к ощутимому пополнению кошелька.

Но главный сюрприз месяца ждет их в личной жизни. Тех Весов, кто долгое время находился в поиске своей второй половинки, внезапно накроет волна сильных и искренних чувств. Этот эмоциональный подъем спровоцирует желание полностью изменить себя: от обновления имиджа до пересмотра своей социальной роли.

Несмотря на благоприятный прогноз, Василиса Володина дает Весам важное предостережение. Она настоятельно советует не спускать внезапно свалившиеся доходы на сиюминутные радости. Грамотное инвестирование этих средств в собственное будущее станет тем самым якорем, который поможет удержать удачу и благополучие на долгие годы.

По материалам «Про город«